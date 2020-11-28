المدرب العام للأهلي يوجه رسالة خاصة للخطيب

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعرب كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فخره الشديد بعد تتويج الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

ووجه كيفين جونسون الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على منحه فرصة تولي تدريب الفريق، معربًا عن سعادته الشديدة بالوجود مع الفريق، والفوز ببطولة كبيرة مثل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أنه سعيد بتحقيق البطولة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني كان حريصًا على إعداد اللاعبين بشكل جيد، وخاض الفريق معسكرًا مغلقًا من أجل تجهيز الجميع للمباراة النهائية.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.



أخبار تهمك

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص"

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 22 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ 36 دقيقة

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ 39 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:22 ص

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

11:50 م

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:18 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»