الدرندلي: مكافآة كبيرة للاعبي الأهلي بعد التتويج بلقب إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عن صرف مجلس إدارة المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب مكافأة اللاعبين والعاملين بالنادي عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا.


وقال الدرندلي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "نأمل التويج بلقب السوبر الأفريقي لزيادة بطولات الأهلي الأفريقية واوجه التحية لجميع اللاعبين على الأداء المشرف للغاية".


وأضاف: " سيحصل جميع اللاعبين على مكافآة كبيرة بعد هذا الفوز الغالي ولقب أفريقيا جاء فى وقته لإسعاد الجماهير الحمراء".


وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة  الدولي.

وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.


وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم 10 ديسمبر القادم.



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