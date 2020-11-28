أسعار الدولار اليوم السبت 28-11-2020

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:53 ص
الفجر الاقتصادي
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 وبلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 28-11-2020 مقابل الجنيه في بنك عودة  وبنك التعمير والإسكان  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، بينما شهد في بنوك  الاسكندرية  والبنك الأهلى اليوناني  وكريدي أجريكول استقرار عند مستويات 15.59 جنيه للشراء  و15.69 جنيه للبيع.

 

واستقر ايضا سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران  والمصرف المتحد عند  مستويات 15.60 جنيه للشراء 15.70 جنيه

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سعر الدولار اليوم السبت 28-11-2020 سعر الدولار الان سعر الدولار البنك الاهلى الكويتي اسعار الدولار

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