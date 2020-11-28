أسياد القارة.. أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان أحمد صلاح السعدني، فيديو جديد له اثناء الاحتفال بفوز النادي الأهلي، على حسابه الشخصي لموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق أحمد صلاح السعدني: "أسياد القارة"، حيث ظهر بالفيديو مرتديا تي شيرت النادي الأهلي ويعبر عن فرحته الكبيرة بفوز أبطال افريقيا.


في سياق منفصل، أعلن الفنان احمد السعدني، عن انتهائه من تصوير باقي مشاهده من مسلسل "نمرة اتنين"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث كتب "السعدني" عبر "تويتر" قائلا:"‏الحمد لله انتهيت من تصوير حلقة في السكة مسلسل نمره ٢ تأليف مريم نعوم اخراج يسري نصر الله وحاليًا انا في اجازه اقرأ فيها بعض السيناريوهات ولم اتعاقد بعد علي اي عمل آخر سواء لرمضان او غيره وجب التنويه لإن اخبار كتير بتنزل عني غلط شكرًا ‎#نمرة_اتنين".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وشارك أيضا الفنان احمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين، وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

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