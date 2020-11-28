خالد سليم عن فوز الأهلي: "فرحتونا زي ما اتعودنا منكم.. وهاردلك لنادي الزمالك"

يذكر أن الفنان خالد سليم، يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.



أغنية "دمر حياتي" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.



يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".







شارك الفنان خالد سليم، صور جديدة للاحتفال بفوز النادي الأهلي، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وعلق عليها: "ألف مبروك للنادي الأهلي فرحتونا زي ما اتعودنا منكم.. مبارة هايلة ومشرفة وهاردلك لنادي الزمالك".