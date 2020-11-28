حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم للأندية، والعودة للمشاركة فيها مرة آخرى.





وأضاف، أنه فخور بالتتويج بالبطولة، التي كانت هدفه وحلمه الأساسي منذ انضمامه لصفوف الأهلي، مشيرا إلى أن طموحه الآن هو الفوز بالبطولة مرة آخرى مع الفريق، خاصة أنها بطولة كبيرة وغالية بالنسبة لجماهير النادي.





وأهدى الشحات، بطولة إفريقيا، لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكذلك جماهير النادي، والتي كانت حريصة على دعم ومساند الفريق طوال الفترة الماضية.





وتحدث الشحات عن طرده في نهاية المباراة، موضحا بأن أحد لاعبي الزمالك دخل في مشادة كلامية معه، وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء.





وختم حديثه مؤكدًا أن الأهلي سيسعى للسيطرة على البطولات الإفريقية مجددا، في كل البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال السنوات القادمة.











