هنيدي عن هدف شيكابالا في شباك الأهلي: "جون بلاى ستيشن"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

علق النجم محمد هنيدى، على الهدف الأول لنادى الزمالك للنجم شيكابالا، في مرمي الأهلي في الدقيقة 31 لتصبح النتيجة التعادل 11 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية من عمر المباراة التي تجمعهما فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ونشر محمد هنيدى، صورة لنجم الزمالك شيكابالا، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلًا: "شيكا جون بلاي ستيشن".

قي سياق منصل، شارك الفنان محمد هنيدي صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر "هنيدي" في الصورة بشكل فكاهي وكتب تعليقا ساخرا قائلا: "اخيرا لقيت حد يصورني صورة عدلة بجانب ترعة المريوطية".

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

ويعود محمد هنيدي من خلال فيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ.



هنيدي عن هدف شيكابالا في شباك الأهلي: "جون بلاى ستيشن"
هنيدي عن هدف شيكابالا في شباك الأهلي: "جون بلاى ستيشن"

أخبار تهمك

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ نصف ساعة

بعد فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية.. أديب: "مش هنخلص"

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد تتويجه الإفريقي.. الأهلي يُهدد عرش ريال مدريد الإسباني

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

12:22 ص

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

12:43 ص

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

12:18 ص

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»