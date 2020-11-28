هنيدي عن هدف شيكابالا في شباك الأهلي: "جون بلاى ستيشن"













علق النجم محمد هنيدى، على الهدف الأول لنادى الزمالك للنجم شيكابالا، في مرمي الأهلي في الدقيقة 31 لتصبح النتيجة التعادل 11 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية من عمر المباراة التي تجمعهما فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.ونشر محمد هنيدى، صورة لنجم الزمالك شيكابالا، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلًا: "شيكا جون بلاي ستيشن".قي سياق منصل، شارك الفنان محمد هنيدي صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".وظهر "هنيدي" في الصورة بشكل فكاهي وكتب تعليقا ساخرا قائلا: "اخيرا لقيت حد يصورني صورة عدلة بجانب ترعة المريوطية".يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.ويعود محمد هنيدي من خلال فيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ.