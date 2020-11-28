بايرن ميونخ مهنئًا الأهلي ببطولة إفريقيا: ننتظركم بالمونديال

هنأ نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، النادي الأهلي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.





وكتب بطل أوروبا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من البايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل".





وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم في قطر للموسم الحالي، والتي سيتواجد فيها بايرن ميونخ الألماني بصفته بطل أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد.



