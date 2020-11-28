بايرن ميونخ مهنئًا الأهلي ببطولة إفريقيا: ننتظركم بالمونديال

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
هنأ نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، النادي الأهلي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب بطل أوروبا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من البايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل". 

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم في قطر للموسم الحالي، والتي سيتواجد فيها بايرن ميونخ الألماني بصفته بطل أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد.

أخبار تهمك

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه

منذ ساعة و 16 دقيقة

كشف حساب موسيماني مع الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجمي برشلونة كوتينيو مرشحان للرحيل عن برشلونة في يناير المقبل

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يسجل انجازًا تاريخيًا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك الزمالك بالهدف الأول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 م

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

08:00 م

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

10:54 م

بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

11:01 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»