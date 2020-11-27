عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أشهر الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك الثنائي حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، ومصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض عقب نهاية المباراة,.

ودخل الشحات ومحمد في مشادة قوية عقب نهاية المباراة ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء للثنائي عقب نهاية المباراة.

وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هد في نهائي البطولة.

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