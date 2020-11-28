بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا

انطلقت جماهير النادي الأهلي، في شوارع محافظة القليوبية، احتفالًا بفوز المارد الأحمر، بالبطولة الأفريقية للأندية للمرة التاسعة في تاريخه.





جابت السيارات شوارع محافظة القليوبية، حاملين أعلام مصر والنادي الأهلي، فيما شهدت مراكز الشباب احتفالات كبرى، وانطلق عدد كبير من الشباب حاملين الشماريخ، وسط فرحة عارمة.



