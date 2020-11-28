بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:30 ص
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
محمد ضوه
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انطلقت جماهير النادي الأهلي، في شوارع محافظة القليوبية، احتفالًا بفوز المارد الأحمر، بالبطولة الأفريقية للأندية للمرة التاسعة في تاريخه. 

جابت السيارات شوارع محافظة القليوبية، حاملين أعلام مصر والنادي الأهلي، فيما شهدت مراكز الشباب احتفالات كبرى، وانطلق عدد كبير من الشباب حاملين الشماريخ، وسط فرحة عارمة. 

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق فوزا صعبا على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج بنهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.
بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا
بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا
بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا
بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا
بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا
بالصور.. أهالي القليوبية يحتفلون بفوز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا

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