أفشة: مبروك لكل من يُحب الأهلي.. وسأهدي الميدالية لوالدي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال صاحب هدف الفوز للأهلي عقب نهاية المباراة في تصريحات تلفزيونية :"هذه هي كرة القدم الحمد لله على المكسب.. مبروك للنادي الأهلي ولكل من يحبه".

وأضاف :"الزمالك فريق كبير ولاعبيه قدموا مباراة جيدة وحظ أوفر لهم، لكن نحن اجتهدنا وحققنا الفوز".

وتابع :"الهدف الذي سجلته لم أكن مترددًا  ففي مباراة الوداد سجلت نفس الهدف وفي مباراة منتخب مصر سجلت أيضا هدف بهذه الطريقة".

وأشار :"تدربت على هذه الكرة كثيرا في الفترة الماضية والحمد لله على مساعدة فريق لتحقيق الفوز والتتويج باللقب".

وأشار :"أوجه الشكر لكل من يعطيني حقي ولست حزينا من أحد هاجمني أو انتقدني".

وأشار :"أنا رجل فلاح احترم نفسي وأهلي وتربيت على الاحترام لو فزت فسأحمد لله ولو خسرت فسيكون نفس الأمر".

واختتم حديثه :"أبارك لوالدي الأهللاوي الصميم وأهدي له هذه البطولة وسأمنحه الميدالية".

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