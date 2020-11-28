صابرين لـ أديب: "بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
صابرين
صابرين
هدى عبدالرازق
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داعبت الفنانة صابرين، الإعلامي عمرو أديب بسبب فوز النادي الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا، متحدثة بصوت منخفض: "أيوة يا عمرو أنا بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي"، ليرد "أديب": "والنبي لأقوله".

وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ضاحكة: "أنا عارفة إني هطلق بعد المكالمة دي.. إنت وجوزي بتقولوا نفس الكلام".

ومن ناحيته، قال "أديب"، مخاطبا الفنانة صابرين: "الأهلي ولا جوزك"، لترد "صابرين" ضاحكة: "الأهلي طبعا".

هذا، وتوج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك بعدما حقق الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائ البطولة.

الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 5 وتعادل شيكابالا بهدف رائع في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 86 نجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الثاني للأهلي من تصويبة صاروخية.

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