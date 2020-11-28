شاهد.. خبير زراعي يعلن شفاء حالات مرضية بزيوت اليقطين

أعلن الدكتور رضا السيد، خبير الزراعي، شفاء العديد من الحالات المرضية التي امتثلت للعلاج بزيوت اليقطين، مشيرا أن نبات اليقطين يمكن أن يساعد في علاج نحو 70 مرضا، بحسب دراسات علمية أقرها المتخصصون في كل أنحاء العالم، لافتا إلى أن اليقطين يحتوي على 17 فيتامينًا و14 حمضًا دهنيًا ويستخلص منه الأدوية ومستحضرات التجميل.





وأضاف "السيد"، خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن هناك حالات كثيرة استجابت للعلاج بزيوت نبات اليقطين والدهون المستخرجة منه، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت قدرته على المساعدة في علاج 70 مرضًا.



