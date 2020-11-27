هيئة الرقابة المالية تدخل تعديلات علي قرار تملك اسهم الشركات العاملة بالانشطة المالي غير مصرفية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 175 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

ونصت المادة الأولى من القرار، على نسخة منه، على يستبدل بنص البند 6 من المادة الرابعة من القرار على الآتي :"استيفاء كافة متطلبات الحصول على الترخيص خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ القيد بالسجل التجاري، على أن يكون من بينها توافر خبرة في القطاع المالي المصرفي و/أو غير المصرفي لدى نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل بخلاف العضو المنتدب، وذلك وفقاً لمدد الخبرة المنصوص عليها بقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادر في شأن كل نشاط، ومع الالتزام بأن يكون ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال التأمين، ولا تسرى متطلبات الخبرة الواردة بهذا البند في شأن الشركات المهنية".

  

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