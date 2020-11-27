أستاذ علم أوبئة: وزارة الصحة مستعدة لحالات كورونا الحادة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة،: "دخلنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا منذ بداية شهر نوفمبر، ولكن الإصابات ما زالت منخفضة".

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن بيان الصحة يرصد جزء من إصابات فيروس كورونا في البلد.

ولفت إلى أن نسبة الوفيات تشير إلى مدى جاهزية المنظومة الصحية، متابعًا: "لدينا بروتوكولات جاهزة للحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة، ووزارة الصحة مستعدة للحالات الحادة".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 114475 حالات من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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