بعد مرور 75 دقيقة.. التعادل الإيجابي يسيطر على قمة الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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مازال التعادل الإيجابي بدون أهداف يسيطر على أحداث مباراة الأهلي أمام غريمه الزمالك والمقامة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تقدم بهدف مبكر عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول بضربة رأسية مقتنة، وتعادل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك في الدقيقة 31 بهدف رائع.

وحرم القائم الأيسر حسين الشحات لاعب الأهلي من إحراز هدف محقق في الدقيقة 54 من عمر المباراة، لتستمر المباراة على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 64 حرم القائم الأيمن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من هدف محقق بعدما تصدى لتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ليسيطر التعادل الإيجابي حتى الآن على مجريات المباراة بعد مرور 75 دقيقة.

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