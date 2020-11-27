كومان يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قدم خدمة عظيمة إلى برشلونة في الموسم الحالي.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كومان وافق على تعديل راتبه مع برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف باللنادي الكتالوني بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قرار كومان جاء بعد إدارك المدير الفني الهولندي أن برشلونة يعاني من قيود مالية حرمته من التعاقد مع إريك جارسيا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كومان أبلغ كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير برشلونة في الوقت الحالي أنه وطاقمه الفني وافقا على تعديل الراتب خلال الموسم الحالي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كومان يخطط لإبلاغ نجتم برشلونة أيضًا بقراره تاركًا لهم الحرية في حسم قرارهم النهائي بشأن تخفيض رواتبهم.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أكثر من لاعب في برشلونة يتقدمهم ليونيل ميسي رفضوا كل اقتراحات إدارة التادي الكتالوني بشأن تخفيض أو تأجيل رواتبهم.

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