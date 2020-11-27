عمرو أديب عن هدف شيكابالا: "ولا المرحوم مارادونا.. جون ضد الجاذبية"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على مستوى أداء فريقي "الأهلي والزمالك" في نهائي إفريقيا، قائلا: "لو الزمالك فضل بنفس المستوى، الزمالك هيكسب".

وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، بهدف فريق الزمالك الذي أحرزه شيكابالا، قائلا: "لو في عدل جون شيكابالا المفروض يتحسب بتلاتة.. والحكم يصفر ويقفل المباراة"، لافتا إلى أن هدف شيكابالا غير طبيعي.

وأضاف، "شيكابالا جاب جون ولا المرحوم مارادونا، ويدرس، ويتحط على اليوتيوب.. هدف مضاد للجاذبية"، لافتا إلى أنه لا يعلو صوت على صوت المباراة في مصر والوطن العربي.

وتابع، "أنا كزملكاوي نفسي الزمالك يكسب.. مش هقدر أحيد مشاعري"، مصر تقول للعالم أن لديها فريقين عظيمين.

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عمرو أديب شيكابالا الزمالك الأهلي

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