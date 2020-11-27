حضور باهت في استاد القاهرة لقمة القرن

عانى ستاد القاهرة الدولي الذي يحتض نهائي القرن بين الزمالك والأهلي، حضورًا جماهيرًا طفيفًا لمتابعة المباراة الأهم في القرن الحالي.





وتواجد في الاستاد ما يقرب من 300 إلى 500 مشجع لمؤازرة الفريقين، في المباراة الأولى في التاريخ التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.







