حضور باهت في استاد القاهرة لقمة القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عانى ستاد القاهرة الدولي الذي يحتض نهائي القرن بين الزمالك والأهلي، حضورًا جماهيرًا طفيفًا لمتابعة المباراة الأهم في القرن الحالي.

وتواجد في الاستاد ما يقرب من 300 إلى 500 مشجع لمؤازرة الفريقين، في المباراة الأولى في التاريخ التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ووضع الكاف  كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا في الوجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب، يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.

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