مصطفى بكري عن نهائي القمة: الانتصار لـ مصر وعلى الجمهور أن يلتزم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي مصطفى بكري، على مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك قائلًا: "الفوز سيكون لمصر وعلى الجمهور يلتزم بالروح الرياضية ".

وناشد بكري، خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر "صدى البلد"، جماهير الأهلي والزمالك التحلي بالروح الرياضية، وعدم الخروج عن الأمن، منوها بأن هناك متآمرين يحاولون استغلال الأحداث.

وتابع: "نثق في الجمهور المصري، ونحن جميعا وطنيين مصريين"، مشددا على ضرورة الحرص على أمن واستقرار الوطن.

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي كلًا من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلًا من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقي - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

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