"بكري" يكشف أسباب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة

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علق الإعلامي مصطفى بكري، على اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، في طهران قائلًا: " محسن فخري لا يشارك فقط في البرنامج النووي الإيراني ولكن في البرنامج الصاروخي".



وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعلومات الأولية تشير إلي حدوث تفجير ثم إطلاق نارًا على موكبه، وقتل في العملية 3 من الحرس الخاص بالعالم الإيراني.



وأضاف بكري أن مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي قال إن الرد على اغتيال محسن فخري سيكون كالصاعقة على رؤوس القتلة.



وكشف بكري عن أسباب اتجاه أصابع الاتهام إلي إسرائيل، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر اسم العالم الإيراني سابقا كأحد كبار العلماء في البرنامج النووي الإيراني.



كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله، وأن إسرائيل نفذت عدة مرات عمليات اغتيال استهدفت من القائمين على البرنامج النووي الإيراني.



كان قد أدان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، اغتيال العالم محسن فخري زادة، واصفا العملية بـ"الإرهابية والعمياء".



وصرح وزير الخارجية الإيراني بأن هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني.



وقال ظريف إنه مطلوب من أوروبا وضع حد لسياسة المعايير المزدوجة واستنكار هذه الجريمة التي تعتبر إرهاب دولة.



وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".



وأشارت إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه".



وقالت وكالة "فارس" إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران.



وأوضحت أن اغتياله تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، مضيفة أن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف في الكلمة التي أعلن فيها عام 2018 استيلاء الاستخبارات الإسرائيلية على حزمة واسعة من الوثائق المتعلقة بمساعي طهران لتطوير ترسانة نووية، فخري زاده بأنه يقود برنامج طهران النووي العسكري.



وقال نتنياهو حينذاك: "تذكروا هذا الاسم - فخري زاده".