أبرزهم كاسونجو وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له في مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.


ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - شيكابالا - أحمد سيد "زيزو"

مهاجم صريح: مصطفى محمد

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: كاسونجو ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وجنش واوناجم وعمر السعيد وكريم بامبو.

وقد استبعاد باتشيكو كل من: مصطفى فتحي ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز.

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