طبيب بـ موسكو يكشف بشرى سارة عن اللقاح الروسي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد سعد، أستاذ أمراض الباطنة بموسكو، إن روسيا أعلنت البدء في تطعيم 400 ألف جندي بالجيش الروسي بلقاح "سبوتنك "، موضحا أن فاعلية اللقاح تصل إلى 95%.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن طرح اللقاج جماهيريا سيكونا خلال شهري ديسمبر ويناير، موضحا أن الآثار الجانبية للقاح الروسي لا تختلف عن الآثار الجانبية لمصل الإنفلونزا الموسمية، والغدة النكافية.

وأضاف أن الآثار الجانبية تظهر خلال أول 48 ساعة، وتكون عبارة عن احمرار في مكان الحقنة، وارتفاع في الحرارة، أو آلام في الجسم، لافتا إلى أن اللقاح الروسي سيطرح خارج روسيا بقيمة 20 دولار للجرعتين، منوها بأن نقل اللقاح يتطلب توفر درجة حرارة من 2 إلى 8 درجة مئوية فوق الصفر.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 114475 حالات من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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