"ابنة الأزهر" أفضل معلمة تربية رياضية في الوطن العربي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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فازت ياسمين هاشم أحمد، معلمة التربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الأول فى مسابقة أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر رياضة المرأة العربية في نسخته الثانية، المقام بفندق توليب بالمركز الأولمبي بالقاهرة.

وشهدت المسابقة مشاركة منافسين من ١١دولة عربية شملت: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، فلسطين، السودان، الأردن، ليبيا، اليمن، الجزائر، المغرب، وحصلت ابنة الأزهر الشريف على المركز الأول على جمهورية مصر العربية والوطن العربي، رغم كل الصعوبات والتحديات، وقلة الإمكانيات وبعد المسافات التي لاقتها خلال المسابقة.

هذا وقد حضر فاعليات المؤتمر العديد من الشخصيات العامة، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية من السعودية، والشيخة حياة خليفة، رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية من البحرين.

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