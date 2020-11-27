بالغناء.. شيما الحاج تدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي إفريقيا

Advertisements

دعمت الفنانة شيما الحاج نادي الزمالك من خلال الغناء له عبر فيديو على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "الحاج" قائله: " إن شاء الله هتبقا مباراة شيقة وجميلة كالعادة مع اتنين من أكبر وأعرق الأندية في مصر التوفيق للجميع".





يذكر أن فريق عمل مسلسل "سكن البنات" احتفل مؤخرا بعيد ميلادي شيما الحاج في كواليس العمل وأبرزهم الفنان وفاء عامر والتي وجهت لها "الحاج" رسالة حب عقب الإحتفال بعيد ميلادها.