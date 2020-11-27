بالغناء.. شيما الحاج تدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
دعمت الفنانة شيما الحاج نادي الزمالك من خلال الغناء له عبر فيديو على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الحاج" قائله: " إن شاء الله هتبقا مباراة شيقة وجميلة كالعادة مع اتنين من أكبر وأعرق الأندية في مصر التوفيق للجميع".


يذكر أن فريق عمل مسلسل "سكن البنات" احتفل مؤخرا بعيد ميلادي شيما الحاج في كواليس العمل وأبرزهم الفنان وفاء عامر والتي وجهت لها "الحاج" رسالة حب عقب الإحتفال بعيد ميلادها.
بالغناء.. شيما الحاج تدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي إفريقيا
بالغناء.. شيما الحاج تدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي إفريقيا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكن البنات الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ليفربول ينافس برشلونة على موهبة الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ربع ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف احتفل عاصي الحلاني بعيد ميلاد نجله الوليد (فيديو)

قبيل مباراة مصر وزيمبابوي.. وفاء عامر: أملنا فيك يا صلاح (فيديو)

هكذا احتفلت داليا البحيري بعيد ميلاد نجلتها قسمت

أشرف زكى يحتفل بعيد ميلاد روجينا على طريقته الخاصة (صورة)

آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد نجلها يوسف

نجوم مسرحية "صباحية مباركة" يحتفلون بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

عاجل - قناة الأهلي تكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الزمالك

06:24 م

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

05:35 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

06:33 م

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»