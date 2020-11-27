بهذه الطريقة.. سليمان عيد يدعم نادي الزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان سليمان عيد صورة بتيشيرت نادي الزمالك وذلك قبل مباراة نهائي إفريقيا والتي من المقرر انطلاقها عقب ساعات قليلة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ودعم "عيد" حملة لا للتعصب من خلال تعليقا قائلا: "لا للتعصب".

ودعم نادي الزمالك عدد كبير من الفنانين منهم الفنان صلاح عبد الله وأوس أوس وذلك من خلال منشورات عبر حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي كما دعم النادي الأهلي عدد كبير أيضا من الفنانين.
بهذه الطريقة.. سليمان عيد يدعم نادي الزمالك
بهذه الطريقة.. سليمان عيد يدعم نادي الزمالك
بهذه الطريقة.. سليمان عيد يدعم نادي الزمالك
بهذه الطريقة.. سليمان عيد يدعم نادي الزمالك

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