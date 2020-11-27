الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وتحذر سكان هذه المناطق

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).



- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

