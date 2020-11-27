الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وتحذر سكان هذه المناطق

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- السلوم).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وتحذر سكان هذه المناطق
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت.. وتحذر سكان هذه المناطق

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