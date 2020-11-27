وزير المالية: ميزانية مفتوحة أمام وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل مواجهة تداعيا جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم البدء في سداد مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وهناك استعداد لانفاق أي مبالغ لمواجهة تداعيات الأزمة، معلقا: "الميزانية مفتوحة أمام وزارة الصحة لمواجهة الجائحة".

وعن الفاتورة الإليكترونية، أشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنها أداة إليكترونية تمكن الدولة لمعرفة حجم المبيعات والمشتريات بصورة لحظية، ومستحقات الدولة من قيمة الضريبة المضافة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 114475 حالات من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و6596 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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