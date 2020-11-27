الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
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كشف الأوروجوياني جاستون سيرينو، مهاجم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عن آ لصفوف الأهلي المصري.

وقال سيرينو عبر موقع soccerladuma الجنوب أفريقي، إنه يملك عرضًا من الأهلي ويريد الرحيل للشياطين الحمر.

ونوه نجم صن داونز: "الأمر لا يتوقف على رغبتي فقط، صن داونز يملك عقدي وهناك مفاوضات بين الناديين لضمي".

وأشار الموقع إلى أن صن داونز تلقى عرضًا تخطى 3 ملايين دولار لبيع سيرينو للأهلي، لكن النادي رفضه بعدما جدد عقد سيرينو في يونيهالماضي.

وأضاف الموقع  soccerladuma أيضًا أن صن داونز عرض التعاقد مع حسين الشحات وأيمن أشرف ثنائي الأهلي، مقابل 5 ملايين دولار.

وتعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز، والذي أبدى رغبته في ضم سيرينو.

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