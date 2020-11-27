أصالة تعرب عن سعادتها بتعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعربت الفنانة السورية ​أصالة​ عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع المستشار ورئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ​تركي آل الشيخ​، من خلال أغنية "الفرق الكبير".

وكشف الشيخ عن هذا التعاون، عبر نشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بوستر لأصالة وعليه إسم الأغنية.

ومن جانبها، أعادت أصالة نشر منشور الشيخ عبر صفحتها الخاصة، وعلّقت: "‏الأغنية غير عاديّة ومو طبيعية.. غاية بالسهولة وتفاصيل لاتخطر على بال .. عشقتها.

واختتمت: تحدّتني وتحدّيتها .. حلوه بطريقه ساحره .. طيّبه متلّ قلّبك أبو ناصر الغالي الطيّب الوفي .. كلّلي سعاده وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيره إبن الرّياض البارّ.

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