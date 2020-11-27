زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كلا من سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وفيدي فالفيردي وكارفخال وأودريوزولا وكريم بنزيمة للإصابة ولوكا يوفيتش لإصابته بفيروس كورونا.





وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :





حراسة المرمى : كورتوا - لونين - ألتيوب





خط الدفاع : ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي





خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - أوديجارد - إيسكو





خط الهجوم : هازارد - أسينسيو - فاسكيز - فينيسيسوس جونيور - ماريانو - رودريجو.



