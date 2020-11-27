زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كلا من سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وفيدي فالفيردي وكارفخال وأودريوزولا وكريم بنزيمة للإصابة ولوكا يوفيتش لإصابته بفيروس كورونا.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :

حراسة المرمى : كورتوا - لونين - ألتيوب

خط الدفاع : ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي 

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - أوديجارد - إيسكو 

خط الهجوم : هازارد - أسينسيو - فاسكيز - فينيسيسوس جونيور - ماريانو - رودريجو.

أخبار تهمك

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

كونتي يحصد جائزة الخنزير الذهبي للمرة الثانية في الموسم الحالي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه رسالة أخيرة قبل نهائي القرن ضد الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

05:35 م

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

04:30 م

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

05:22 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»