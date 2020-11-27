موسيماني يوجه رسالة أخيرة قبل نهائي القرن ضد الزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز في 2016 أصبح ذكرى من التاريخ، مشددًا على سعيه للتتويج مرة أخرى رفقة الأهلي.


وقال موسيماني في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم : "الفوز بالكأس من قبل في طي التاريخ".

وتابع  الجنوب إفريقي: "أريد الآن أن أفوز باللقب مرة أخرى، هذه المرة مع الأهلي".

وأضاف: "منذ أن جئت إلى هنا، الجميع يخبرونني أن هذا هو الكأس الأكثر أهمية الذي يريدون الفوز به نأمل أن نفعل ذلك".

ويواجه الأهلي مع الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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