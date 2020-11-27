ارتفاع قوي في ارباح الشركات الصينية خلال أكتوبر الماضي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:00 م
الصين
الصين
رويترز
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ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر  للشهر السادس على التوالي وبلغت أسرع وتيرة لها منذ أوائل 2017، مما يشير إلى تعاف قوي في قطاع الصناعات التحويلية بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19.

 

فقد أفادت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني يوم الجمعة بأن أرباح الشركات الصناعية في بالصين زادت 28.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول إلى 642.91 مليار يوان (97.79 مليار دولار)، وذلك بعد صعود 10.1 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي.

 

وهذه أكبر زيادة في الأرباح الشهرية منذ يناير كانون الثاني-فبراير شباط 2017. ويجمع المكتب بين نتائج يناير كانون الثاني وفبراير شباط لتجنب تأثير عطلة العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعا.

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