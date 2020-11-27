بطالبه بالفلوس.. اعترافات مثيرة لقاتل جزار بالجيزة: قطعت جثته بالساطور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت التحقيقات، عن تفاصيل مقتل جزار يبلغ من العمر ٦٨ عامًا على يد صديقه يعمل جزار يبلغ من العمر ٤١ عاما، ووضع جثته داخل جوالين ووضعها داخل مدخل عقار بالجيزة، أن المجني عليه مدين بمبلغ مالي يصل ل ٧٠ ألف جنيه.

واعترف المتهم، أنه قام باستدراج المجنى عليه إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالى له ولدى وصوله قام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وكذا بسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على هاتفه المحمول وقام بوضع جثته داخل الجوالين وفي اليوم الثاني تخلص من الجثة داخل مدخل عقار.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر موضوعة داخل جوالين، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يعمل في مجال بيع اللحوم للجزارين، يبلغ من العمر 68 سنة، مقيم بالمنيب.

توصلت تحريات رجال المباحث أن مرتكب الجريمة "جزار" يبلغ من العمر 41 سنة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليه، نظرًا لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق

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