قبل نهائي القرن.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، اليوم الجمعة 27 نوفمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكان الفريق الأحمر قد تأهل لنصف نهائي كاس مصر منذ أيام قليلة، بعد الفوز على حساب ابو قير للأسمدة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


وحقق الزمالك منذ أيام قليلة الفوز على حساب نادي مصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس مصر.


ويأتي ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا هذه النسخة كالتالي :-

1- كريم عريبي 10 أهداف.

2- مصطفى محمد 8 أهداف.

3- جاكسون موليكا 7 أهداف.

4- أشرف بنشرقي 7 أهداف.

5- كريستوفاو باسينسيا مابولولو 6 أهداف.

6- حسين الشحات 6 أهداف.

7- أيمن محيوص 5 أهداف.

8- جاستون سيرينو 5 أهداف.

9- بدر بانون 5 أهداف.

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