"تار بايت".. بن شرقي وأوناجم تحت رحمة الأهلي وموسمياني

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

ينتظر جماهير الكرة الإفريقية، وخاصة المصرية منها، نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

النادي الأهلي ومديره الفني بيتسو موسمياني، لديهما "تار بايت" أمام ثنائي الزمالك، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في البطولة الإفريقية.

 

ثنائي الزمالك استطاع أن يطيح بموسيماني عندما كان مدربا لفريق صن داونز عام 2017، أثناء تواجدهما في صفوف الوداد البيضاوي المغربي، من دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما صنع أوناجم هدف الفريق المغربي في الإياب الذي مكنهم من الوصول إلى الضربات الترجيحية واقتناص بطاقة العبور.

 

في النسخة ذاتها نجحا أيضًا في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي،  بهدفين مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث سجل بن شرقي هدف الذهاب وصنع هدف الإياب.

 

جدير بالذكر أن لاعبي الأهلي يعلمون جيدًا خطورة الثنائي، حتى المدير الفني للفريق الأحمر بيتسو موسمياني، على دراية كاملة بقدرات الثنائي.

أخبار تهمك

ضربة موجعة لزيدان.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ 42 دقيقة

ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"تار بايت".. بن شرقي وأوناجم تحت رحمة الأهلي وموسمياني

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مجانية تنقل نهائي إفريقيا.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ ساعة و 12 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلقي مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 21 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ 14 دقيقة

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

ضربة موجعة لزيدان.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه

03:31 م

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

01:47 م

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

01:00 م

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»