عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الخميس
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:08 م
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن أماكن سقوط الأمطار وذلك اعتبارًا من غدا السبت الموافق 28 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر.
وبحسب البيان من المتوقع ان تشهد البلاد استقرارًا في حالة الطقس بدءًا من يوم الاحد الموافق ٢٩ نوفمبر.
غدًا السبت:
الوجه البحري: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية).
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم"
أمطار متوسطة الي غزيرة علي بعض المناطق من (دمياط-بورسعيد-العريش-رفح)
يوم الاحد المقبل:
لا توجد أمطار
يوم الإثنين المقبل؛
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من "مطروح-السلوم"
يوم الثلاثاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم-بورسعيد-العريش-رفح-رشيد"
الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية).
يوم الأربعاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم-رشيد"
أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (بورسعيد-العريش-رفح)
يوم الخميس المقبل:
لا توجد أمطار
وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
وبحسب البيان من المتوقع ان تشهد البلاد استقرارًا في حالة الطقس بدءًا من يوم الاحد الموافق ٢٩ نوفمبر.
غدًا السبت:
الوجه البحري: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية).
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم"
أمطار متوسطة الي غزيرة علي بعض المناطق من (دمياط-بورسعيد-العريش-رفح)
يوم الاحد المقبل:
لا توجد أمطار
يوم الإثنين المقبل؛
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من "مطروح-السلوم"
يوم الثلاثاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم-بورسعيد-العريش-رفح-رشيد"
الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية).
يوم الأربعاء المقبل:
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم-رشيد"
أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (بورسعيد-العريش-رفح)
يوم الخميس المقبل:
لا توجد أمطار
وأكدت هيئة الأرصاد أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.