الشناوي وربيعة وأيمن أشرف يطالبون اللاعبين بالتركيز ورسالة خاصة لكهربا

حرص الثلاثي محمد الشناوي ورامي ربيعة وأيمن أشرف كبار قادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسات مع زملائهم في الفريق الأحمر قبل مباراة اليوم أمام الزمالك.









وطلب الشناوي وربيعة وأيمن أشرف من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في المباراة من أجل تحقيق الفوز وتحقيق أحلام الجماهير بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا في مباراة اليوم.









كما حث الثلاثي زملائهم في الفريق بضرورة تقديم أقصى ما لديهم وتقديم أفضل أداء في مباراة اليوم من أجل الجمهور وشهداء النادي وزميلهم مؤمن زكريا.









وجه كبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميلهم في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" من استفزازات لاعبي الزمالك خلال مباراة اليوم والتي ستجمع بينهما في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطلب اللاعبون من كهربا عدم الانجراف وراء استفزازات لاعبي الزمالك حال مشاركته في اللقاء لمنع تكرار ما حدث في مباراة السوبر الماضية والتي أقيمت في الإمارات وتعرض على إثرها للإيقاف لـ10 مباريات.

وطلب اللاعبون من زميلهم ضرورة الهدوء في الملعب والعمل على تقديم أفضل أداء في المباراة من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.

وفي نفس السياق طلب موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من كهربا بالتركيز في المباراة وحذره من الأنانية واللعب الاستعراضي وشدد عليه بضرورة اللعب السريع.













ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



