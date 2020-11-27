محافظ دمياط: افتتحنا 31 مسجدا خلال الشهرين الماضيين (فيديو)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن اليوم يعتبر يوما سعيدا للمحافظة حيث تم افتتاح مساجد جديدة في حضور وزيري الأوقاف والهجرة.





وأشارت "عوض"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، اليوم الجمعة، إلى أنه تم افتتاح 31 مسجد خلال الشهرين الماضيين، لافتة إلى أن وزير الأوقاف ألقى الضوء خلال خطبة الجمعة اليوم على أهمية مساعدة الشباب، مؤكدة أن هناك مشروعات على مستوى الجمهورية تستهدف توفير فرص عمل للشباب.



