مركز جسور بالأسقفية يستضيف حفل أوركسترا إيزيس الوتري بمشاركة رباعي أوتار

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استضاف مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر الحفل الأول لأوركسترا إيزيس الوتري للهواة بمشاركة رباعي أوتار، أمس الخميس في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.



وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، أن هذا الحفل يأتي تتويجًا لورشة عمل مكثفة أمتدت على مدار ثلاثة أشهر من التدريب على العزف الجماعي داخل الأوركسترا الوتري بتكوينه الكلاسيكي الغربي بقيادة خالد صالح.



أقيم الحفل الأول من الساعة 7 إلى الساعة 8 وتلاه الحفل الثاني من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 وذلك مراعاة للاجراءات الاحترازية والتباعد بين المقاعد حيث تم استخدام أقل من 50% من الطاقة الاستعابية للمكان في كل حفل.



من جانبه رحب المطران منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بالحاضرين مؤكدًا على تقدير الكنيسة لدور الفن والثقافة في نبذ التطرف والعنف وهو المبدأ الذي دفع الكنيسة لتأسيس مركز جسور



الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويًا.



وجاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا انه أجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الاخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.



وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.



ويشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور والأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.