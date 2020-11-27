تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:47 م
الفجر الرياضي
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فاز فريق الناشئين
لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٩ ودياً على نظيره بالنادي الأهلى برباعية نظيفة
في اللقاء الذي جمع الفريقين باليوم الثاني من بطولة زد الودية.
و تستضيف ملاعب
زد بالشيخ زايد بطولة ودية للناشئين تضم الزمالك و الأهلي و بيراميدز و زد.
وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من أحمد صفوت ، عمر الديب ، أحمد إبراهيم ، حسن هشام.
يقود الفريق إيهاب
رفاعى مديراً فنياً ، ويساعده محمود سلطان مدرب مساعد ، أحمد عادل مدرب مساعد ، و عمرو
عبد التواب مدير إدارة فريق ، وياسر سعد مدرب حراس.