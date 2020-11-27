موعد مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

عشاق الكرة المصرية والعربية على موعد اليوم الجمعة مع مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 و 7 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق عصام الشوالي.









وكان الأهلي قد صعد الي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي ذهابا وإيابا بينما عبر الزمالك عقبة الرجاء البيضاوي المغربي.