٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراة اليوم أمام الزمالك.


وطلب موسيماني من لاعبي الأهلي ضرورة الهدوء طوال الـ٩٠ دقيقة، وعدم الانجراف خلف استفزازات لاعبي الزمالك.


كما طالب موسيماني من اللاعبين عدم الاعتراض على حكم المباراة بشكل غير لائق حتى لا يتم طرد أي لاعب.


وحذر موسيماني لاعبي الفريق الأحمر أيضًا من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء وهو ما سيكلفهم احتساب ركلات جزاء ضدهم قد تربك الحسابات.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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