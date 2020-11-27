صحيفة إسرائيلية تكشف: "فريق سري" ينشط بين نتنياهو وجانتس

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:50 م
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
وكالات
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تساءلت صحيفة "يسرائيل هايوم" عما إذا كان هناك "فريق سري" ينشط بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غانتس، بهدف تجنب انتخابات جديدة، ستكون الرابعة بأقل من سنتين.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين قولهم إنه في الأيام القليلة الماضية تم إنشاء طريق للحوار بين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، بهدف منع حل الكنيست وإجراء انتخابات أخرى، ما سيعطي نتنياهو فترة سماح أخرى يمكن في نهايتها الدعوة لإجراء انتخابات، قبل الاضطرار إلى تنفيذ اتفاق التناوب والتنحي عن منصب رئيس الوزراء لصالح غانتس.

 

ووفقا للمسؤولين، فإنه بعد وقت قصير من قرار غانتس تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية الفساد في صفقة الغواصات، أبلغ وزير الدفاع رئيس الوزراء المناوب نتنياهو أنه لا ينبغي أن يكون لديه سبب يدعو للقلق بشأن نتائج اللجنة.

 

وفي رسالة بعثها إلى حزب الليكود، شدد غانتس على أن نيته في تشكيل لجنة التحقيق هي "تهدئة قاعدته"، وقال إنه لا يشك في أن اللجنة لا يمكن أن تؤثر على رئيس الوزراء أو مكانته. وقال غانتس إنه يعتقد أنه لن يُطلب من نتنياهو الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، وشدد على أن تفويض اللجنة محدود للغاية.

 

وكشفت "يسرائيل هيوم" أن الفريق الذي يقوم بتسهيل الحوار بين المعسكرين يضم رئيس الأركان، هود باتزار، ورفاق نتنياهو آشر هايون وناتان إيشيل.

 

وقال مسؤولون أيضًا إنه في الأيام القليلة الماضية، أرسل الجانبان رسائل لبعضهما البعض حول ميزانية الدولة وقضايا أخرى، وتضمنت الاتصالات السرية، مطالبة نتنياهو بأن يقوم غانتس بإقالة وزير العدل، آفي نيسانكورين، من منصبه، والتخلي عن التناوب، المقرر إجراؤه في نوفمبر 2021، لكن غانتس رفض الطلبين.

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