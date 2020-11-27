إزالة شجرة آيلة للسقوط تهدد حياة المارة في المنصورة

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نجح قيادات حي غرب المنصورة في إزالة شجرة مائلة تهدد حياة المارة في منطقة المجزر بمحيط مدرسة الفردوس الرسمية للغات في مدينة المنصورة، تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية.



وعلى الفور وجه المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الجمعة المهندس فؤاد النحاس مدير الحدائق، وتحت اشراف مباشر من عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس حى غرب، بأزالة الشجرة الآيله للسقوط بمنطقة المجزر تحسبا" لعدم أستقرار الأحوال الجوية.



وقام قطاع الحدائق بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بحى غرب، وشركة كهرباء غرب المنصورة بالتوجه لمكان الشجرة المتواجدة بمنطقة المجزر بمحيط مدرسة الفردوس الرسمية للغات حيث أن الشجرة ومالت في مشهد ينذر بسقوطها في أية لحظة مما يهدد حياه المارة والمواطنين، ويحتم التدخل العاجل لإزالتها قبل حدوث ما لاتحمد عقباه.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع درجه الاستعداد للقصوى واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير تحسبا لعدم استقرار الاحوال الجوية، والتعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء، والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة

