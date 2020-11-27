بحضور نائب رئيس الوزراء.. عرض فيلم يوثق لأكبر مكتبة بابوية بمصر

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تبنى قداسة البابا تواضروس الثاني فكرة تجهيز مكتبة مركزية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون.

وذلك كأكبر مكتبة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتم افتتحها في نوفمبر ٢٠١٩ ضمن فعاليات سيمينار المجمع المقدس.

وأطلقت الكنيسة فيلمًا تسجيليًا يوثق للمكتبة وتم عرضه في احتفالية ضخمة بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لحضور الحفل،

وشارك في الحفل الذي شهده مساء أمس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وزير السياحة والآثار ووزير الدولة للإعلام وعدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة ونخبة من الأدباء والمفكرين وعدد من أحبار الكنيسة

وتضمن الحفل إلى جانب الفيلم، الذي يوثق للمكتبة الباباوية التي تم تجهيزها في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عرضا آخر بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني وكلمة لنيافة الأنبا إرميا الأسقف العام واختتم بكلمة قداسة البابا.

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