تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة، يستطيع إقناع ميسي بالبقاء، كما أنه قد يجعل البرغوث يدعم حملة ترشحه.

وشغل خوان لابورتا، منصب رئيس نادي برشلونة، في الفترة من 2003 وحتى 2010، وحقق العديد من النجاحات مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في الموسم الحالي، ولا توجد أي مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد لفترة مقبلة.