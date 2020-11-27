مادلين طبر تكشف ل"الفجر الفني" عن توقعاتها لمبارة الاهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

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كشفت الفنانة مادلين طبر، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت مادلين :" أتوقع فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ، فريقي المفضل منذ طفولتي الذي أفتخر بيه كثيراً،وأتمنى أن يحصل على لقب بطل إفريقيا"





وأستكملت ماديلن حديثها قائلة:"أتمنى أن تمر المبارة بسلام، ويسعدنا فريق نادي الزمالك، أتمنى التوفيق لهم"





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين





وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.





ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.