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تمكنت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات إختلاق واقعة تعرض سائق سيارة ميكروباص للسرقة بالإكراه.



تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (سائق، مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية ) بأنه حال سيره بسيارة "أجرة" قيادته بالطريق الدائرى بدائرة القسم، أستوقفه عدد (4) أشخاص بدعوى إصطحابهم لتعطل السيارة الخاصة بهم، وعقب وصولهم قاموا بالتعدى عليه بإستخدام سلاح نارى "طبنجة" والإستيلاء منه على السيارة كرهًا عنه ولاذوا بالفرار



بإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يثبت صحة البلاغ، وبإعادة مناقشة المُبلغ وبمواجهته بالتحريات عدل عن أقواله وأقر بأنه نظرًا لوجود مديونية على السيارة ملكه لصالح مالكها الأول بمبلغ مالى، قام بإختلاق واقعة سرقة السيارة حتى يتمكن من كسب تعاطف مالكها وتهربه من سداد المبلغ المالى المشار إليه.. وتم بإرشاده ضبط السيارة ملكه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



