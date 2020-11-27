ضبط 4191 مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4191) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1686) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(223) مخالفة السير بدون تراخيص.
(6) دراجة نارية مخالفة.
(14) مخالفة شروط التراخيص.
(23) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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